«المنفي» يُوعز بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بجمهورية تونس من العودة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته، تواصل المنفي مع كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

هذا ويتابع المنفي بشكل شخصي مع كافة الأجهزة، ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى أرض الوطن معززين مكرمين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.