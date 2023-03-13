«المنفي» يُوقع على البيان الختامي للجنة حوض بحيرة تشاد

وقع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشر لرؤساء الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد، بحضور الأمين العام لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، ومساعده إيمانويل ستانلي، وسفراء النيجر وتشاد لدى ليبيا، وعن الجانب الليبي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة المكلف، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات.

وتضمن البيان الختامي قرارات تتعلق بالأمن والدفاع والبيئة والتنمية والموارد المائية، حيث تعمل الهيئة وفق استراتيجيات في مجال الأمن والبيئة وتعزيز مشاركة الموارد المائية في المنطقة وإفريقيا عموما.

وللهيئة مجلس للمفوضين، تمثل فيه دولة ليبيا بعدد 2 هما وزير الزراعة مفوض أول، ووزير الموارد المائية مفوض، بالإضافة لعددٍ من المجالس الوزارية مثل مجالس وزراء الدفاع.

وتأسست هيئة حوض بحيرة تشاد عام 1962م، وانضمت ليبيا للهيئة رسمياً عام 2008 وشاركت منذ عام 2005 كمراقب، وتضم الهيئة 6 دول هي (تشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا والنيجر).