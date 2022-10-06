«المنقوش»: بدأنا في تطبيق الخطوات المتخذة نحو تمهيد الاستقرار السياسي

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الإفريقية جيليان كيغان”تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ودعم ملف الانتخابات.

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي تلقته المنقوش الأربعاء أكدت خلاله بدء الحكومة في تطبيق الخطوات المتخذة نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتجنب أي سيناريوهات أخرى.

من جهتها، أكدت المسؤولة البريطانية على دعم بلادها لحكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة اخلارجية والتعاون الدولي.