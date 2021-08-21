«المنقوش» تبحث إجراءات إعادة فتح المعابر الحدودية مع تونس

تتابع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، باهتمام موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري رأس إجدير، وذهيبة – وازن، الحدوديين، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.



وفي هذا الصدد، أجرت الوزيرة اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي، للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين (الليبيين والتونسيين) خاصة منهم العائلات والمرضى، قاصدين العلاج نتيجة استمرار هذا الإغلاق.

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، تُفيد بانتهاء مرحلة الخطر، منوهاً بأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي، يهدف إلى حماية مواطني البلدين، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي للوزيرة المنقوش، أن المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.