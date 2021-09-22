«المنقوش» تبحث تطوير علاقات التعاون مع النمسا

واصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لقاءاتها مع رؤساء وفود الدول الصديقة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، حيث التقت أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ.

وأكد وزير خارجية النمسا في مستهل اللقاء، على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وقال: “إننا شركاء معكم لتحقيق أهدافكم، وإننا نعلم أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة”.

وأشار الوزير النمساوي إلى أن الاستمرار في تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا يعد عاملاً هاماً في تحقيق السلام، كما أكد على دعم النمسا لاستقرار ليبيا.

من جهة أخرى، أعرب شالينبرغ عن حرص النمسا على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل اتفاقيات التعاون مع ليبيا والتي تشمل مجالات حيوية متعددة.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وقالت: “إننا نتطلع إلى شراكة حقيقية بين ليبيا والنمسا تترجم إلى مشاريع على ـرض الواقع تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين”.

وقدمت المنقوش لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعبرت عن تقديرها لدعم النمسا للمسار الديمقراطي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية.

على صعيد آخر، بحث الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها ، حيث أبدى الوزير النمساوي استعداد بلاده لدعم ليبيا في جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن لدى النمسا مؤسسة تقنية متخصصة في حماية الحدود، وفي هذا السياق عرض مساعدة ليبيا في تأمين وحماية حدودها.

وبحثت وزيرة الخارجية خلال اللقاء، إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في النمسا والتي لديها معهد دبلوماسي عريق يعد الأقدم في العالم، ورحب الوزير النمساوي وأبدى الاستعداد لتنفيذ هذا المقترح.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدعوات لزيارة البلدين، على أن تُحدد مواعيد الزيارات في وقت لاحق.