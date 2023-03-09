«المنقوش» تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، السفير الهندي لدى ليبيا نجولخام جانجتي.



وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سير العلاقات بين البلدين الصديقين وأفضل السُبل لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وبحث نقل سفارة الهند للعمل في طرابلس، بالإضافة إلى عودة الشركات الهندية واليد العاملة المتخصصة للعمل في البلاد.