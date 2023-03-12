«المنقوش» تبحث عودة عمل السفارة الإيرانية من طرابلس

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى ليبيا محمد رضا.



وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين ليبيا وإيران، وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس.

كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث جددت الوزيرة تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية والإيرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما له من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.