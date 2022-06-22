«المنقوش» تبحث في الدوحة مستجدات الأوضاع بليبيا

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الوضع فى ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد وزير خارجية قطر على دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.