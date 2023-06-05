«المنقوش» تبحث مع «شكشك» الديون الخارجية وملف السفارات

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة بحث الطرفان رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج.

وتطرق الطرفان إلى ملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية.