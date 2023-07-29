«المنقوش» تبحث مع مستشار الخارجية الأمريكية الأوضاع في النيجر

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً، مع مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت.



وأعرب الطرفان عن قلقٍ مشتركٍ حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.

من جانبه أكد شوليت اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا في هذا الاتجاه، حيث أشار إلى أن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.