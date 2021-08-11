«المنقوش» تبحث مع نظيرها التونسي تعزيز علاقات التعاون

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

واطمأنت السيدة وزيرة الخارجية خلال هذا الاتصال الهاتفي مع نظيرها التونسي على الأوضاع في الشقيقة تونس وخاصة ما يتعلق بمكافحة سلسلة الحرائق التى نشبت في غابات عدد من الولايات التونسية، والجهود المبذولة لإخمادها، حيث أعربت الوزيرة عن مواساة وتضامن الشعب الليبي مع شقيقه الشعب التونسي واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون والمساعدة لتجاوز هذه المحنة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بخارجية الوحدة الوطنية.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلدين، والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الجائحة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.