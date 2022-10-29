«المنقوش» تبحث مع نظيرها الجزائري تحضيرات القمة العربية

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بالجزائر العاصمة، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.



وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين البلدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 التي ستعقد مطلع نوفمبر القادم.

وقالت المنقوش في تصريح عقب اللقاء: “ناقشنا بعض القضايا المشتركة واتفقتا على آلية العمل لكي ننجح هذه القمة”.

هذا وأعربت وزيرة الخارجية عن أملها في أن تكون “كل القرارات القمة نصرا للقضايا العربية”.