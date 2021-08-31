«المنقوش» تبحث مع نظيرها المصري تعزيز التعاون والتسوية السياسية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع نظيرها المصري سامح شكري، على هامش مشاركتهما في اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بالعاصمة الجزائر.

وأفاد الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، بأن شكري والمنقوش بحثا خلال اللقاء “دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية”.