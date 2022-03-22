«المنقوش» تبحث مع وفد أمريكي إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس

بحثت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية يترأسه وكيل الشؤون الإدارية جون باس إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة لتباشر أعمالها من طرابلس.

وضم الوفد الأمريكي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى طرابلس ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث.

وأكّد الوفد الامريكي على دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا،وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسلّم الوفد وزيرة الخارجية رسالة من نظيرها أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين.

وثمنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين لتسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين، معربة عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.