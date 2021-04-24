«المنقوش» تتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تناول آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

كما وجَّه وزير الخارجية المصري الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين.

من جانبها قبلت الوزيرة المنقوش الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.