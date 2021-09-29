«المنقوش» تدعو للإسراع في تفعيل اتفاقية حماية الحدود المشتركة

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، على أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.

وأشارت الوزيرة، خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، للوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالعاصمة نيامي، إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية، من شأنه أن يحد من عديد الظواهر الهدامة التي تُهدد شعوب المنطقة كالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المنقوش قولها، إن تفعيل هذه الاتفاقية، من شأنه أن يُعزز سُبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة، وبالتالي يعود بالمنفعة لكامل شعوبها، ويُلبي تطلعاتها في البناء والتنمية، وفق قولها.

يُشار إلى أن وفدا وزاريا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قام اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر، التقى خلالها الرئيس محمد بازوم وعدد من المسؤولين النيجريين.