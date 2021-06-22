«المنقوش» تستعرض ما أنجزته على الصعيدين المحلي والدولي

وجهت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على توليها منصب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، استعرضت من خلالها ما أنجزته على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعربت المنقوش عن تشرفها بالثقة التي أولاها إياها مجلس النواب بتولي رئاسة الدبلوماسية الليبية، مشيرة الى أنها ستعمل من خلال توليها هذا المنصب بالحفاظ على مصالح الشعب الليبي وتعزيز تواجد ليبيا في كل المحافل الدولية، وفق قولها.

وأكدت الوزيرة أنها تتوجه بهذه الكلمة تزامنا مع انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والذي سيكون مناسبة لمراجعة ما تم إنجازه من مخرجات مؤتمر برلين 1، الذي انعقد في 19 يناير 2020، والذي أسهم بشكل كبير في وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية نحو الأمام وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أقر خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وشدّدت الوزيرة في كلمتها على أن ثوابت العمل كانت ولا زالت هي التأكيد على تحقيق كل بنود مخرجات الحوار الليبي بكل ما يتضمنه من أحداث سامية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمصالحة الوطنية واستعادة القرار الليبي وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أنها قد قامت عقب توليها مباشرة بالعديد من الزيارات لدول العالم شملت الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المؤتمرات والمنتديات، وقالت: “نحمل في جعبتنا أجندة واحدة وهي مصلحة الوطن والحرص على إبلاغ جميع الأطراف دون استثناء رغبة الليبيين وإرادتهم الحاسمة للتخلص من كافة مظاهر التدخل الأجنبي السلبي”.

وكشفت وزيرة الخارجية في كلمتها، أن ليبيا عملت مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين على استصدار قرار مجلس الأمن، والذي أضفى شرعية دولية على مخرجات ملتقى الحوار الليبي بكل ما يوجبه من إلزامية للجميع وبدون استثناء تحت أي مسمى.

وأضافت المنقوش: :ونحن اليوم على أعتاب قمة دولية أخرى لتدارس الشأن الليبي في ملتقى برلين الثاني نشارك فيه وفي جعبتنا رؤية ليبية خالصة تهدف إلى تعزيز الآليات لتنفيذ قرارات اللبيبين ومجلس الأمن ومخرجات برلين المرتقبة”.