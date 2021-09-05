«المنقوش» تستعرض مع المبعوث الأممي مخرجات اجتماع دول الجوار

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وصولا للاستحقاق الانتخابي القادم.

كما تم استعراض مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرا، حيث أبدى كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع، ودعمه لما ورد في بيانه الختامي.

هذا وناقش اللقاء النتائج المشجعة، التي حققتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حتى الآن، في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين، وفي هذا السياق، عبر الجانبان عن تفاؤلهما بما توصلت إليه هذه اللجنة، معربين عن أملهما، في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي، بحسب ما أفاد المكتي الإعلامي بالوزارة.

كما كان اللقاء فرصة لمناقشة مبادرة استقرار ليبيا، وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي أوائل الشهر القادم، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة، بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر نهاية ديسمبر القادم.