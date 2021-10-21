«المنقوش» تستقبل نظيرها الجزائري

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي وصل مطار معيتيقة صباح اليوم، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء، بوزير الخارجية الجزائري، معربة عن تقديرها لوقوف ومساندة الجزائر الدائمة للشعب الليبي .

من جهته عبر الوزير الجزائري، عن سعادته لزيارة ليبيا والمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا وقوف الجزائر ودعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء، التشاور حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا ، والتى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ربوع ليبيا كافة.