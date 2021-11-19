«المنقوش» تصل البحرين في زيارة رسمية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها، اليوم الجمعة، إلى مملكة البحرين، في زيارة عمل.

والتقت المنقوش، مع وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بمملكة البحرين، وذلك بمناسبة مشاركتها في أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر حوار المنامة.

وتم خلال اللقاء، بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة ليبيا ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وتطلع البلدين الشقيقين لتنمية تلك العلاقات إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.

كما تم التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.