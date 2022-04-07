«المنقوش» تصل الجزائر في زيارة عمل رسمية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية جلاء المنقوش والوفد المرافق لها، إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس.

وأفادت المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وكان في استقبال المنقوش نظيرها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف.

والتقت الوزيرة رئيس الدولة عبد المجيد تبون، الذي أعرب عن دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية؛ لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

بدورها ثمنت وزيرة الخارجية دور الجزائر الرشيد في المنطقة وحرصها الشديد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين ومصلحتهما.