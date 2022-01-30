«المنقوش» تصل الكويت للمشاركة في تحضيرات القمة العربية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مساء السبت، إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه الكويت اليومالأحد.

واجتمعت الوزيرة مع أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، حيث ناقش الطرفان أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يُحقق المصالح المشتركة ويُعزز العمل العربي المشترك.

كما أعرب أحمد ناصر المحمد الصباح، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبيون؛ لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.