«المنقوش» تصل صربيا في زيارة عمل رسمية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، إلى جمهورية صربيا في زيارة عمل رسمية كأول زيارة لوزير خارجية ليبي بعد حوالي عقد ونصف؛ حيث كان في استقبالها وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش.

وعقدت الوزيرة اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الصربي ناقشا خلاله الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حالياً في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

كما وقعت نجلاء المنقوش مع نظيرها الصربي مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعملياً، فضلاً عن بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم.

وأكد وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.

وفي إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون الثنائي، نوقش في الاجتماع سعي السفارة الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصربية إعلان يوم للصداقة الليبية الصربية وفق أقدم وثيقة موجودة في أرشيف الدولتين.

وفي ختام اللقاء الثنائي بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان والدول الأخرى.