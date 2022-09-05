«المنقوش» تلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ(158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنعقد غداً في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة دولة ليبيا.



وبحسب المكتب الإعلامي للخارجية الليبية، فقد ناقش اللقاء عدداً من الملفات والمواضيع المشتركة ومنها مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والساحة الليبية خصوصاً فيما يتعلق بالعملية السياسية بالبلاد، وتحقيق الانتخابات الوطنية وفق إطار دستوري متفق عليه في أقرب وقت ممكن.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من المواضيع والقضايا المطروحة وكافة الاستعدادات والتحضيرات القائمة للدورة الـ(158)، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية، ودعم مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

يُشار إلى أن آخر دورة كانت قد ترأستها دولة ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كانت الدورة العادية الـ(140) خلال سبتمبر 2013م.