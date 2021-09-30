«المنقوش» تلتقي في الرياض نظيرها السعودي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تُطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، وعزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570, 2571.

وفي هذا الصدد، قدمت وزيرة الخارجية دعوة لنظيرها السعودي، للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، تأكيداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية.

من جانبه عبر وزير خارجية السعودية، عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، معبراً عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وأعرب الوزير السعودي في ختام اللقاء، عن دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا بأن ما تتمتع به ليبيا من إمكانيات يُؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق الازدهار لشعبها، مؤكدا بأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية، وفق قوله.