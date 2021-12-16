«المنقوش» تلتقي في روما نظيرها الإيطالي

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مساء الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



ورحب دي مايو في مستهل اللقاء، بوزيرة الخارجية مجددا دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.

وبحث الجانبان العديد من الملفات منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الصدد أثنى رئيس الدبلوماسية الإيطالية على جهود حكومة الوحدة الوطنية وما حققته من استقرار، وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية، وفق قوله.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة.

من جهتها جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، التأكيد على أن “حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود”.