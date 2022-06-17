«المنقوش» تلتقي نظيرها الإيطالي في روما

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ورحب دي مايو في مستهل اللقاء، بالوزيرة نجلاء المنقوش، مجدداً دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.

وتناول الجانبان العديد من الملفات، بينها آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وسُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزيران دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا.