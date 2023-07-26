«المنقوش» تلتقي نظيرها التركي في أنقرة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان في أول لقاء رسمي يجمعها بعد توليه مهامه وزيراً للخارجية.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك وسُبل تعزيزها فى شتى المجالات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وجهود دعم استقرار ليبيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية التركية أن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ستزور تركيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخارجية التركية أنّ الوزير هاكان فيدان سيبحث مع المنقوش العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وتأتي زيارة المنقوش إلى تركيا، عقب زيارة أجرتها لإيران التقت خلالها نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحثت معه استئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي.

واتفقت المنقوش وعبداللهيان على استئناف أعمال “اللجنة المشتركة الليبية – الإيرانية” في أقرب وقت، إلى جانب تشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي.

وأكدت المنقوش موقف ليبيا المؤيد لمبادرة ‎السعودية والتي تحظى بدعم الدول العربية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات ‎العربية الإيرانية، في حين تعد هذه الزيارة هي الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى لطهران منذ 16 عاماً.