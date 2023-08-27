«المنقوش» تلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد اجتماعا مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في إيطاليا، الأسبوع الماضي.



وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فقد قام وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بتيسير الاجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزير الخارجية حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من علاقاتهما، وكذلك أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد المعابد اليهودية والمقابر اليهودية في البلاد”.

كما نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله، إن اللقاء مع المنقوش هو خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وأضاف كوهين: “تحدثت مع المنقوش حول الاستفادة الكبيرة لبلدينا التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”.

وتابع: “بحثنا إمكانية التعاون بين بلدينا في القضايا الإنسانية وتكنولوجيا الزراعة وتقنية المياه”.

وأردف الوزير الإسرائيلي: “نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام”.

وتقدم كوهين بالشكر لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على استضافة هذا الاجتماع الذي وصفه بالتاريخي في روما.