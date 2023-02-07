«المنقوش» تُؤكد تضامن دولة ليبيا مع سوريا

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، فقد أعربت المنقوش خلال الاتصال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا.

كما أكدت الوزيرة تضامن دولة ليبيا ووقوفها معهم في هذه المحنة الصعبة، وإرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأشقاء السوريين لمساندتهم فى هذه الظروف الإنسانية الطارئة.