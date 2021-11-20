«المنقوش» تُؤكد دعم ليبيا للشرعية اليمنية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، على هامش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة في المملكة البحرينية.

وبحسب ما أفادت الخارجية اليمنية في بيان، فقد بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ومستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة خاصة على الساحتين اليمنية والليبية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض بن مبارك تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن.

وعبر بن مبارك، عن األه في نجاح عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها ليبيا في الأيام القادمة، متمنياً عودة الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي واستعادة دورها ومكانتها في المنطقة العربية والأفريقية.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الليبية، عن حرص بلادها في دعم الشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب وفقاً للمرجعيات الثلاث القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأهمها القرار الدولي رقم 2216.