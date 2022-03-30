«المنقوش» تُؤكد على تمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الإفريقي

اكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن، وتمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الإفريقي.

المنقوش وخلال افتتاح أعمال الدورة الـ21 لتجمع دول الساحل والصحراء، اوضحت التقدم الإيجابي الذي شهدته ليبيا، منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها وحالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية الذي انعكس بشكل واضح في البلاد كافة، وعلى دول الجوار أيضا.

وشددت المنقوش على ضرورة تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد ليبيا لعودة التجمع للعمل من طرابلس، مشيرة إلى ان السلطات المحلية تؤكد على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.

ودعت المنقوش دول التجمع للتكاثف ومواجهة الأخطار المشتركة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف عديد الدول، مشيرة إلى أنّ التحديات الامنية تحتم على دول التجمع الأمر الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء لمواجهة هذه التحديات.