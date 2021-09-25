«المنقوش» تُتابع عمل البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، بحضور رئيس البعثة المندوب الدائم لليبيا السفير طاهر السني.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، على أهمية دور البعثة في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا ، خاصة لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها .

ونقاش اللقاء أداء البعثة وما تواجهه من مصاعب، كما تم استعراض مشاركاتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية المتخصصة.

وأشادت الوزيرة بجهود أعضاء البعثة، ودعت إلى المزيد من العطاء خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

كما شدّدت المنقوش على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.