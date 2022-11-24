«المنقوش» تُجري مباحثات في برشلونة

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مباحثات موسعة، على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة الإسبانية.

والتقت المنقوش بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وعبرت الوزيرة خلال اللقاء عن موقف ليبيا الحازم الرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض اللقاء آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، حيثُ أكد بوريل أن استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة، مؤكدا دعم المسار نحو الانتخابات في في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد لاستقرار ليبيا وضمان وحدتها.

كما التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نظيرتها وزيرة خارجية سلوفينيا تاينا فايون.

وبحث الجانبان تعزير آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين وفي إطار الشراكة لتعزيز جهود الاستقرار في ‎ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة فرص ليبيا لتعويض نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

وفي ذات السياق، التقت المنقوش نظيرها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، وبحثت تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الطاقة والصحة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في ‎ليبيا.

وتشارك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في أعمال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه ‎إسبانيا اليوم الخميس، بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجيرانه من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وعقب المنتدى الإقليمي سيعقد اجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ضمن الشراكة الأورو المتوسطية.