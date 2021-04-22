«المنقوش» تُرحب من روما بافتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، بأنه شدّد خلال لقائه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش على “التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في عملية يقودها الليبيون”.

وأعلن في تصريح للصحفيين، في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في روما، أنه أكد أيضا إعادة فتح وشيك للقنصلية الايطالية العامة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “آكي” عن دي مايو قوله: “تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، وهذا عنصر مركزي، يؤكد التزام إيطاليا بوحدة الأراضي الليبية.. وفي هذا الصدد، أذكّر أيضًا بقرار إنشاء قنصلية فخرية في مدينة سبها بفزان، مما يؤكد كذلك الاهتمام الذي توليه إيطاليا لجميع مناطق ليبيا”.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن الحكومة الليبية الجديدة تأمل عودة الشركات الإيطالية إلى البلاد، والعمل على الطريق السريع في أسرع وقت ممكن

وأشارت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك، إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستجتمع سنويا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات.

وأضافت تقول: “نرحب بافتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي”.

وتابعت المنقوش: “يجب تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة أساليب تنفيذ وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.