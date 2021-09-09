«المنقوش» تُشارك في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ156 على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتي انطلقت اليوم الخميس، برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالي للمجلس.

وأفادت الخارجية الليبية، بأن وزراء الخارجية العرب سيبحثون عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، حيث تأتي القضية الفلسطينية فى مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب آخر المستجدات على الساحة الليبية، إضافة إلى تطورات الوضع فى سوريا، واليمن، والجمهورية اللبنانية.

كما سيشمل جدول الأعمال، أمن الملاحة، وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً، بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، ومسيرة التعاون العربي الأفريقي، والحوار العربي الأوروبي.

ومن بين البنود أيضا، العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، ودعم النازحين.