«المنقوش» تُشارك في مؤتمر حوار المنامة

شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية لمؤتمر “⁧‫حوار المنامة 2021‬⁩”.

وعُقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر وكانت بعنوان “تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول”.

وكانت الجلسة الحوارية إلى جانب نظيرها وزير الخارجية المصري سامح الشكري، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجروف، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.

شاركت وزيرة الخارجية د.نجلاء المنقوش كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية لمؤتمر "⁧‫حوار المنامة 2021‬⁩ " وعُقدت الجلسة ضمن… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في السبت، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١