«المنقوش» تُشدّد على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان، فقد جدد الطرفان التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة سحبهم في إطار واضح وجداول زمنية واضحة.

كما أوضحت الوزيرة الحاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

واتفق المبعوث الخاص ووزيرة الخارجية المنقوش على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، بما في ذلك من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، ومن خلال عمل صناديق وبرامج وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي على نحو أفضل.