«المنقوش» تُعلن من موسكو عن إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفK أن موسكو ترى في زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية رغبة في تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف مفتتحا الاجتماع مع نظيرته الليبية اليوم في موسكو: “ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين”.

من جهتها قالت المنقوش قبيل الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية.. وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض و الحوار”.

والتقى لافروف، اليوم الخميس، في موسكو، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين، بحسب بيان للخارجية الروسية

وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن ليبيا تثمن الدعم الروسي في خروج المرتزقة من ليبيا.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

وقال لافروف: “أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب دون استثناء من أراضي ليبيا”.

وقالت وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي مع نظيرها الروسي: “نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية وكافة المؤسسات الليبية”.

وأعلنت وزيرة الخارجية أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة للدفع بالعجلة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التواصل الدبلوماسي والقنصلي، منوهة إلى أن موسكو بصدد افتتاح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.