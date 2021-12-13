المنقوش تُثمن مجهودات وليامز في إنجاح العملية السياسية

ثمّنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش جهودمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت المنقوش دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات، مشيرة إلى أنّ الليبيين ينشدون الإستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة.

ومن جانبها، شدّدت وليامز على ضرورة عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي ، وضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

وأشادت وليامز ، بنجاح مؤتمر إستقرار ليبيا الذي نظمته وزارة الخارجية ، بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أهمية التواصل المشترك بين بعثة الامم المتحدة ووزارة الخارجية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.