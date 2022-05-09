«المنقوش» تُناقش مع المستشارة الأممية المستجدات السياسية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بديوان الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء، بالمستشارة الأممية مثمنة جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وأطلعت وليامز الوزيرة على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية المختلفة، ونتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة ما بين 13-18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.