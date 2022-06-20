«المنقوش» تُوقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام وهو مؤسسة ” USIP” أمريكية مستقلة مرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزيرة مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي إيلي أبو عون، على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتشتمل المذكرة على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.