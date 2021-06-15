المنقوش: ليبيا اليوم تعيش واقعاً جديداً من خلال سلطة تنفيذية موحدة

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، في انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان للوزيرة مداخلة في الجلسة عبرت في مستهلها عن شكرها لدولة قطر على حسن الإعداد لهذا الاجتماع، كما توجهت بالشكر لكافة الدول على دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية متطلعة لأن تكون القرارات الأخيرة قد أزالت الخلافات التي ظهرت على السطح بين الأعضاء بشأن الملف الليبي، وفق قولها.

وأوضحت المنقوش أن ليبيا اليوم تعيش واقع جديد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

ونوهت وزيرة الخارجية إلى أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان، مضيفة أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المنطلقة من خارطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي واخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية، والتي انطلقت بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والحوارات المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع لوضع التصورات الكفيلة لإنجاح عمل المفوضية.

وتناولت المنقوش في كلمتها أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى، وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية،.

كما أكدت الوزيرة أن هذه هي منطلقات مبادرة اسقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين التاني الذي سيعقد يوم 23 يونيو الجاري، والذي سيشهد حضور ليبي فاعل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.