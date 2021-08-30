المنقوش: ليبيا تُعول على الدور الجزائري بصفة خاصة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بالعاصمة الجزائر، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة ، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي تستضيفه الجزائر انطلاقا من اليوم الإثنين.

ورحب وزير الخارجية الجزائري في مستهل اللقاء، بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التى تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير الجزائري أن الهدف من الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا هو توحيد الصف لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى الروابط المتينة التى تجمع هذه الدول.

من جهتها عبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجانب الجزائري للإعداد لهذا الاجتماع وتنظيمه، مشيرة إلى أن ذلك ليس بالغريب على دولة الجزائر في دعمها ومساندتها الدائمة لأشقائهم في ليبيا.

وأكدت المنقوش أن ليبيا تُعول على الدور الجزائري بصفة خاصة وكل دول جوار ليبيا في دعم استقرار ليبيا ومساندتها في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تدعم الجزائر وهذا الاجتماع الهام لدول الجوار جهود ليبيا لاستضافة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية سبتمبر القادم لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و2، وأهمية أن تلقى هذه المبادرة كل الدعم باعتبارها أول مبادرة ليبية خالصة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.