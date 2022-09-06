«المنقوش»: ليبيا يجب أن لا تكون مجرد بند على جدول أعمال الجامعة العربية

قالت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إنّه من موقف حكومة الوحدة الوطنية الرافض لعودة الحرب يرتب عليها مسؤولية أن لا تكون قضية ليبيا مجرد بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية.

المنقوش وخلال ترأسها الدورة الـ158 لاجتماع جامعة الدول العربية، ذكرت «بدعم أشقائنا العرب سنتمكن من إجراء انتخابات في ليبيا وفق قوانين نزيهة وعادلة».

وأوضحت المنقوش أنّه يكفي الشعب الليبي ما عاناه من ويلات الحروب والانقسام والإرهاب وتبعات التدخل الأجنبي خلال السنوات الماضية، وأنّ رئيس الحكومة يحافظ على موقفه الثابت من إجراء انتخابات وطنية في ليبيا.

ودعت المنقوش السلطة التشريعية في ليبيا إلى إنجاز القاعدة الدستورية، مردفة «نؤمن بوحدة الشعب الليبي وليبيا تجاوزت جزء من أزماتها خلال السنوات الماضية».