المنقوش: مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في إستراتيجية الوزارة

عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، اليوم الخميس، مع وزراء كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وثمنت المنقوش في كلمة لها، على زيارة الوفد الأوروبي وما حملته من رسالة دعم للسلطة الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للإيفاء بمخرجات خارطة الطريق المتفق عليها بملتقى الحوار والشركاء الأوروبيين.

وشدّدت المنقوش خلال المؤتمر الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على مبدأ السيادة الوطنية الذي يعتبر أساس غير قابل للتفاوض في إستراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية، حيث أكدت على ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش إنها تناولت مع الوزراء العديد من ملفات التعاون المشتركة حول عودة السفارات والقنصليات وتسهيل منح التأشيرات لليبيين من داخل ليبيا، وتدابير إعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الاقتصاد.