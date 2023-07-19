«المنقوش» و«باتيلي» يبحثان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون نجلاء المنقوش مع المبعوق الأممي عبدالله باتيلي المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وتطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للوزارة إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.

كما جدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية؛ لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف.