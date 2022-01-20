«المنقوش» و«وليامز» تبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسُبل إيجاد الحلول لها.

وكان الاجتماع مع ستيفاني وليامز في طرابلس مثمر وإيجابي، وذلك بعد جولتها الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وأكدت وزيرة الخارجية على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

بدورها، أشادت المستشارة ستيفاني وليامز خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين.