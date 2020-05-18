«المنقوش» ينفي الأخبار المتداولة حول تهديده لمدينة الزاوية

نفى رئيس الأركان العامة السابق اللواء يوسف المنقوش، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الموالية لخليفة حفتر حول مزاعم تحذيره الزاوية من أي تحرك ضد مصراتة.

وقال اللواء المنقوش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن هذه الأخبار الكاذبة من الإعلام الإماراتي تأتي ضمن الحرب الإعلامية وبعد تلقي حفتر المزيد من الهزائم على الأرض، وفق قوله.

هذا وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق، أخبار مفادها أن اللواء يوسف المنقوش هدد مدينة الزاوية من أي تحرك ضد مصراتة وإلا فستلقى نفس مصير مدينة بني وليد، بحسب تلك الوسائل.