المنية توافي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

كشفت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وبحسب الإعلام التونسي فإن منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق، قد أكد في 12 سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.

وقال المحامي وقتها في تصريحات صحفية:

“رداً على الأخبار التي قالت أن الرئيس بن علي مريض، هو فعلاً مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية”.

هذا وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.